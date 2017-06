Scala sbotta: "Esonerato l'allenatore senza nemmeno consultarmi"

C'è una piazza che in questo momento non dorme sonni tranquilli, per usare un eufemismo. La piazza in questione si trova in Emilia, per essere precisi in Lega Pro, Girone B. Il Parma, esatto. Ottavo in classifica, a meno 5 dal Pordenone in testa, lo storico club non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori da quando è diventato una nobile decaduta. Una nobile decaduta che, presa in mano da un gruppo di imprenditori locali (tra cui Barilla, Gandolfi, Pizzarotti, Del Rio...), ha forse sottovalutato quel girone dantesco che è la Lega Pro, pensando di arrivare senza troppi patemi alla promozione in B.



La scorsa settimana la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un umiliante 4 a 1 in casa con il Padova, seguito nell'immediato da una vera e propria esplosione a livello societario. Fuori, nell'ordine, l'allenatore Luigi Apolloni, il direttore sportivo Andrea Galassi e il responsabile dell'area tecnica Lorenzo Minotti. La ciliegina sulla torta: le dimissioni del presidente Nevio Scala.



Ed è proprio quest'ultimo che, ai microfoni di Radio anch'io lo Sport, ha voluto spiegare cosa sia successo realmente in casa dei ducali. “È stato bello credere in un progetto a lungo termine, per fare un calcio diverso che si nutre di logiche differenti da quelle del risultato immediato. L’anno scorso abbiamo fatto un’annata straordinaria senza una sconfitta e con 10.500 abbonati in Serie D. Quest’anno la società ha deciso di esonerare l’allenatore che avevo scelto io senza nemmeno consultare me che ero il presidente. Non è stato il modo giusto di affrontare la situazione, mi sono sentito responsabile e ho lasciato. Avevamo convinto la gente che si potesse fare un calcio trasparente senza la logica del risultato immediato, mi chiedo il motivo per cui si sia arrivati a questa situazione. Non riesco a spiegarmi certe decisioni. Sono veramente deluso e rammaricato per questo. Si è chiusa una stagione."



L'ex-presidente crociato ha inoltre aggiunto: "Se la proprietà mi dovesse chiedere di tornare? È difficile rispondere, ed è imbarazzante. Credo che si sia chiusa una stagione, e che il modo in cui è nata questa decisione sia inaccettabile. Ma siamo sereni perchè abbiamo lavorato con grande applicazione. Mi dispiace il silenzio dei magnifici sette con cui ho portato avanti quest’avventura, tranne uno che mi ha esternato la sua disapprovazione. Auguriamoci che il Parma torni presto in Serie A, facciamo il tifo per questa squadra nonostante l’amarezza e la delusione”.