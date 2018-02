Sarri: "Napoli, mi hai deluso molto"

Maurizio Sarri si è arrabbiato parecchio. Il Napoli perde 3-1 in casa contro il Lipsia nella gara d'andata dei sedicesimi di Europa League. E lo fa nel modo peggiore.



"Non si può prendere gol così al 93' con una partita da giocare ancora - spiega Sarri -. Ma è tutto quello che abbiamo fatto stasera che non si può fare. È stata una partita deludente. C'è mancato l'entusiasmo di chi gioca poco e le certezze di chi gioca di solito. Mi hanno deluso molto".



"La mentalità deve essere sempre quella giusta. Ho visto una squadra che ha giocato per lavoro, senza entusiasmo, senza fame e senza determinazione. È un brutto segnale dal punto di vista della mentalità. La maglia del Napoli va onorata, sono deluso da quello che ho visto"



"La sensazione dello sbilanciamento c'era anche in campo e abbiamo scelto la squadra sbagliata, perché il Lipsia ha gamba ed è secondo in Bundesliga. Questa squadra a livello mentale è ancora indietro perché non riesce a fare le stesse competizioni con lo stesso spirito. Quando non ci siamo con la testa, diventiamo una squadra meno che normale. Spero che questa brutta sconfitta non abbia delle ripercussioni sul morale"



"Le mie parole alla vigilia? Chiaro che l'obiettivo primario non può che essere il campionato. Io penso che i giocatori siano intelligenti e non vadano presi in giro. Ma poi in campo non si possono fare prestazioni così"



"Forse abbiamo sbagliato tutti sul messaggio lanciato, società, allenatore, giocatori. S'è considerato tutto accessorio. Quando arrivai, mi rimase impressa una frase di Maggio che mi disse 'mister siamo arrivati a 24 punti dalla prima'. Non eravamo competitivi, in Italia lo siamo diventati, ma se un gruppo smette di crescere inizia il declino. L'obiettivo sarà crescere anche in Europa, non è semplice: persino la squadra più forte d'Italia parla di 5 squadre più forti, quindi pensate quante ce ne sono più forti di noi. Sarà un percorso da fare per i giocatori, se ci sarò io o un altro non lo so".