Sarri: "De Laurentiis non mi manca, a Napoli ho fatto il record"

De Laurentiis non perde mai l'occasione di attaccarlo e Maurizio Sarri sa come difendersi. Con i fatti, innanzitutto, e poi a parole: "De Laurentiis parla molto di me perché gli manco - spiega l'ex tecnico del Napoli, ora al Chelsea -. Lui, per adesso, non mi manca. È vero, non abbiamo vinto nulla a Napoli, ma abbiamo stabilito il record di punti del club a quota 91 e ci siamo qualificati due volte in Champions. Penso che Napoli e il Napoli debbano essere orgogliosi di questi risultati. Abbiamo affrontato una Juventus che negli ultimi anni ha vinto tutto in Italia".



Il Chelsea sfiderà il Newcastle di Benitez, il tecnico che Sarri ha sostituito a Napoli: "La prima cosa che mi sento di dire è che devo ringraziare Benitez perché quando arrivai a Napoli trovai l’ambiente pronto per praticare un grande calcio. È un ottimo allenatore e per noi domenica sarà davvero dura a Newcastle. I due precedenti hanno un valore relativo. Quando giocammo a Empoli e vincemmo 4-2, il Napoli era reduce da una trasferta in Europa League e aveva la testa già rivolta alle semifinali".



"Il dopo-Arsenal? In settimana alleniamo molto la difesa, non sono preoccupato. Giocare a cinque dietro non mi convince, si perdono metri di controllo di campo. Il giudizio complessivo sulla squadra è che ho un gruppo di giocatori intelligenti che in un mese potranno essere al top. Andando in giro per Londra ho incontrato molti napoletani che mi hanno fatto i complimenti".