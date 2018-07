Sarri ancora 'prigioniero' di Adl ma Jorginho al Chelsea può liberarlo

Maurizio Sarri è ancora 'prigioniero' di Aurelio De Laurentiis. Nemmeno la trattativa nella notte è servita a sbloccare la situazione e siamo al muro contro muro tra Napoli e Chelsea. I Blues, come riferisce il nostro Paolo Bargiggia, non intendono fare mercato sugli allenatori e quindi non vogliono pagare un euro (una sterlina in questo caso) per liberare il tecnico sotto contratto con gli azzurri fino al 2020 (In parallelo Abramovich ha convocato Antonio Conte a Londra: domani ci sarà il raduno con le visite mediche e lunedì la squadra andrà in ritiro).



I due club comunque restano al lavoro per trovare una soluzione e la quadra potrebbe essere trovato grazie all'acquisto da parte del Chelsea di uno-due giocatori attualmente nella rosa partenopea, che verrebbero pagati 5 milioni in più del loro prezzo (o clausola). Ebbene, insieme al nome di Hysaj, circola anche quello di Jorginho.



Si tratta di una novità delle ultime ore perché il centrocampista italo-brasiliano sembrava destinato al Manchester City, ma i Citizens non hanno accontentato le richieste di Adl e l'affare non è andato in porto. Adesso il 26enne si trova al centro di un intrigo internazionale e bisogna capire se accetterebbe il cambio di destinazione...