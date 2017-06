San Marino-Andorra, l'amichevole più importante della storia

Una delle caratteristiche del sentimento di vittoria è che è assolutamente relativo. Per le grandi nazionali vincere è un obbligo, un'ossessione, mentre perdere (magari una finale) viene considerato un fallimento, ma per selezioni come Andorra e San Marino si tratta di evento straordinario, di un sapore tutto speciale che hanno avuto il piacere di degustare in rarissime occasioni e mai negli ultimi 13 anni. Dal 2004 a oggi le due squadre hanno giocato complessivamente 160 partite, pareggiandone solo 7 e perdendo tutte le altre, hanno segnato in tutto 60 gol e ne hanno subiti la bellezza di 985.

Per questo per San Marino e Andorra, le Cenerentole del calcio europeo rispettivamente ultima e penultima nel ranking Uefa, l'amichevole che si disputerà a Serravalle (la prima della storia tra le due selezioni) ha un valore inestimabile: c'è da rompere la maledizione della vittoria e l'occasione è troppo ghiotta per essere sprecata, anche perchè si rischia di dover aspettare altri 13 anni.

Vietato il pareggio dunque, ancora poche ore per sapere chi potrà esultare: vinca il migliore.