Sampaoli: "L'Argentina ha bisogno di un attaccante come Icardi"

Mauro Icardi è quanto "era necessario in questo momento, abbiamo esaminato quanto successo nelle ultime partite della Seleccion. Oggi ci serve una punta che sappia giocare di sponda e attacchi la profondità, non solo un goleador". Jorge Sampaoli, il ct dell'Argentina che giovedì a Montevideo affronterà l'Uruguay in una partita chiave per le qualificazioni ai mondiali, elogia il centrvanti dell'Inter.



Nel ricordare che la nazionale "sta cercando varianti per togliere alla squadra dalla posizione nella quale si trova nelle qualificazioni", Sampaoli ha precisato che l'albiceleste si gioca "tutto" proprio nell' incontro in programma allo stadio Centenario della capitale uruguaiana, partita nella quale molto probabilmente l'attacco argentino sarà rappresentato dal trio Messi-Dybala-Icardi. Assente invece Higuain che un po' a sorpresa non è stato convocato.



Il ct ha inoltre sottolineato quanto sia importante per la nazionale che Messi "si complementi bene" con Dybala, precisando di non aver chiesto alla 'Pulce' del Barcellona sulle condizioni dell'infortunato Luis Suarez, che si trova a Montevideo ma sul quale c'è grande incertezza se sarà o no in campo giovedì. "Come argentino sento che questa partita sarà determinante per i mondiali", ha aggiunto, ricordando che la squadra intende scendere in campo per "sottomettere, aggredire e cercare di tenerli lontani dalla nostra area perchè loro, ha concluso, sono molto forti nel gioco di testa".