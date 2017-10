Sampaoli: "A Vidal piace bere. Gli servirebbe uno specialista"

Rivelazioni choc. Sono quelle che Sampaoli aveva fatto ad alcuni giornalisti quando era ct del Cile e che sono state rese note solo oggi dal periodico Las Ultimas Noticias. L'allora selezionatore, dimessosi nel gennaio del 2016, aveva previsto che la Nazionale non si sarebbe qualificata al Mondiale di Russia 2016: il perché lo si può facilmente intuire dalle parole dell'attuale selezionatore dell'Argentina.



"Vidal dovrebbe andare da un medico specialista. Gli piace bere e non si controlla. In aereo, verso Lima, mi ha chiesto di poter bere una birra, ma poi era whisky nonostante io avessi detto di non bere nulla. Eduardo Vargas ogni volta che lo vedo arrivare in Cile è sempre peggio. Mauricio Pinilla? Penso alle feste quando lo nomino. Alexis Sanchez sta sempre con le cuffie e ascolta musica rimanendo sempre in disparte. Medel invece gli piace divertirsi anche se non beve più" aveva detto a suo tempo Sampaoli.



Trova dunque conferma quanto affermato dalla moglie di Bravo su alcuni giocatori: "Quando si indossa la maglia della Nazionale bisogna essere professionisti, invece io so che molti di loro facevano festini e si presentavano ubriachi agli allenamenti".