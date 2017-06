Salah non sbaglia dal dischetto: Egitto, vittoria e primato

Vittoria preziosa per l'Egitto di Hector Cuper, che balza al comando del girone E di qualificazioni africane verso il Mondiale di Russia 2018. Davanti agli 86.000 tifosi dello splendido stadio Borg El Arab di Alessandria, è il giallorosso Mohamed Salah a segnare il rigore che apre il 2-0 contro il Ghana, trasmesso in esclusiva da Premium Sport.



Una partita vivace, tra due squadre che esprimono due concetti di gioco opposti: più ordinato tatticamente l'Egitto, più imprevedibile ed esplosivo il Ghana. Meglio gli egiziani nel primo tempo anche se Wakaso (al 20' potente sinistro su punizione) e Jordan Ayew (al 25' destro improvviso da fuori area) impensieriscono El Hadary. La svolta sul finire del primo tempo, grande azione di Trezeguet che entra in area e viene steso da Afful: Salah si presenta sul dischetto e batte Razak con un tiro centrale.



Nella ripresa la squadra di Avram Grant, sulle ali delle iniziative di Badu e Atsu, prova cambiare il verso del match ma la migliore occasione - filtrante del centrocampista dell'Udinese per il giocatore del Newcastle - viene neutralizzato dalla grande parata di El Hadary. Nel finale il raddoppio di Said. L'Egitto sale a 6 punti, lasciando il Ghana a 1 dietro all'Uganda a 4 ma davanti al Congo (a quota 0).