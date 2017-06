Sabrina e Monica, le "Gemelle Derrick" del calcio a stelle e strisce

Gemelle contro al Mondiale Under 20 femminile: l'abbraccio consolatorio di Sabrina Flores (USA) a Monica (Messico) pic.twitter.com/bsR7N9TQM4 — Michele Gazzetti (@MicheleGazzetti) 26 novembre 2016

Tutti gli amanti di Holly e Benji sicuramente ricorderanno i gemelli Derrick, quei giocolieri coi dentoni a cui nel manga più famoso sul mondo del calcio ci si riferisce sempre come fossero un'entità unica ed inseparabile. Famosi per la loro catapulta infernale, hanno fatto sognare migliaia di ragazzini in tutto il mondo e di ragazzine. Come Monica e Sabrina Flores, nate il 31 gennaio del 1996 e cresciute a Livingston, nel New Jersey, sotto gli occhi attenti del padre David Flores, grande appassionato di calcio.

Come si legge sul sito mlssocceritalia.com, fin dalla tenera età mettono in mostra le loro qualità, tanto che le selezioni giovanili le notano e le fanno giocare: dall’Under 13 fino all’Under 16, sempre insieme, sotto la bandiera a stelle e strisce. Una accanto all'altra in spogliatoio anche al Notre Dame, dove si trasferiscono compiuti i 16 anni: Sabrina ha qualcosa in più, gioca sempre titolare e diventa un punto fermo della nazionale under 20 che nel 2015 vince la Concacaf, Monica invece esce dal giro della nazionale Usa e viene chiamata dal Messico, perché c’è sangue latino nelle vene. Nel 2015 c'è anche lei, il suo Messico si piazza sul terzo gradino del podio e il 'derby' con la gemella finisce 2-2.

Lo scorso 25 novembre, invece, il secondo incontro, al Mondiale Under 20: vincono le americane per 2-1, ma l'immagine che resterà negli occhi di tutti è quella in cui Sabrina consola teneramente la sorella, in lacrime dopo la sconfitta. Sempre insieme, una accanto all'altra, anche quando giocano da avversarie.