Russia, si soffia il naso nelle banconote: bufera su Manayev

Probabilmente nelle sue intenzioni era solo uno scherzo, una goliardata, ma il video che ha postato sui social Stanislav Manayev, calciatore del FC Tosno (prima divisione russa), ha scatenato una vera e propria bufera. Il 19enne si è fatto riprendere mentre usava una banconota da 5000 rubli (circa 70 euro) come un fazzolettino da naso e poi ha pubblicato il video scrivendo: "Potrei dare questi soldi a chi ne ha bisogno, ma io devo soffiarmi il naso…"

Apriti cielo. Nel giro di poche ore le immagini hanno fatto il giro del web provocando scandalo e indignazione in chi le guardava e a nulla è servito al centrocampista classe 1999 cancellare il post dal proprio profilo. È intervenuto addirittura il ministro dello sport russo, Pavel Kolobkov, che ha dichiarato: "Non c’è dubbio che il video indichi il basso livello culturale di quel giocatore, ma sono certo che tutto questo gli servirà da lezione". Parole dure anche dal capo del Comitato Organizzatore dei Mondiali di Russia 2018, Alexei Sorokin, che dopo aver chiesto "un’importante tirata d’orecchie per questo ragazzo", ha anche voluto assicurare che "un atteggiamento del genere non ha nulla a che vedere con i princìpi della nazionale russa".