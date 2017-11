Russia-Argentina 0-1, Aguero gol all'86', Dybala entra all'87'

"Prova approvata". Il quotidiano Olé titola così, con un gioco di parole, dopo la vittoria dell'Argentina in amichevole contro la Russia. L'1-0 nel gelo di Mosca è arrivato solo nel finale, all'86', con Aguero bravo a ribadire in rete una respinta del portiere dopo una sua stessa conclusione. Il Kun prosegue il suo momento magico e si becca gli applausi dei compagni poco dopo, quando esce e al suo posto entra Dybala. Argentina approvata, dunque, e lo juventino resta ancora a guardare, se non nei tre minuti finali quando riesce anche ad andare al tiro: difficile che il c.t. cambi idea sulla presunta incompatibilità tra la Joya e Leo Messi, quindi il 10 bianconero sarà destinato a stare fuori anche quando tornerà in Russia quest'estate.



Resta a secco Messi, ma stavolta nessuno ne fa un dramma. Anzi, l'Argentina, priva tra l'altro di Icardi infortunato e di Higuain lasciato ancora a casa, aveva bisogno di un altro goleador e a Buenos Aires già esultano con titoli eloquenti: "Habemus 9". Leo ci ha messo comunque del suo, prima sfiorando un gol pazzesco con un pallonetto salvato sulla linea di porta in apertura di ripresa, poi inventando il filtrante per Pavon che ha portato al gol dell'1-0. Ora sarà esentato dalla sfida con la Nigeria per riposare. Di "italiani" in campo se n'è visto solo uno dall'inizio, il difensore Pezzella, della Fiorentina. Perotti e il Papu Gomez sono entrati nella ripresa, prima di Dybala. Che però, senza Messi, almeno martedì potrebbe partire titolare.