Russia 2018, vittorie facili per Inghilterra e Germania

Continua la corsa di Germania e Inghilterra in testa ai gironi di qualificazione mondiale C e F. I tedeschi, con lo juventino Khedira in campo per novanta minuti, ne segnano 4 nella trasferta in Azerbaigian con un piccolo brivido. Infatti, dopo il vantaggio firmato Schurrle al 19', i padroni di casa trovano il pareggio alla mezz'ora con Nazarov. Muller cinque minuti dopo mette tutto in discesa, Gomez e ancora Schurrle arrotondano il risultato fino al 4-1 finale. La Repubblica Ceca ne segna sei (2 Barak, 2 Darida, Gebre Selassie e Krmencik) a San Marino ma rimane dietro l'Irlanda del Nord che batte 2-0 la Norvegia con Ward e Washington.



La festa inglese invece, ha il volto di Jermain Defoe: non veniva convocato dal 2013 ma la scelta non fa pentire il ct Southgate visto che proprio l'attaccante del Sunderland sblocca la gara casalinga contro la Lituania. Vardy nella ripresa mette al sicuro il risultato, finisce 2-0 a Wembley con la porta inglese che rimane l'unica inviolata di tutte le qualificazioni. Nel girone dei Leoni anche i successi di Scozia (1-0 alla Slovenia) e Slovacchia, 3-1 esterno a Malta, che proiettano Hamsik (entrato al 50') al secondo posto.



Nel gruppo E, la Polonia ottiene una vittoria importante contro il Montenegro, 2-1 firmato Lewandowski, Piszczek e Mugosa, ora staccato sei punti dalla capolista e agganciato dalla Danimarca che, in Romania, non va oltre lo 0-0. Mkhitaryan e Ozbiliz regalano tre punti all'Armenia contro il Kazakistan.

LE CLASSIFICHE

GRUPPO C

Germania 15 punti, 10 Irlanda del Nord, Repubblica Ceca 8, Azerbaigian 7, Norvegia 3, San Marino 0

GRUPPO E

Polonia 13 punti, Montenegro e Danimarca 7, Armenia e Romania 6, Kazakistan 2

GRUPPO F

Inghilterra 13 punti, Slovacchia 9, Slovenia 8, Scozia 7, Lituania 5, Malta 0