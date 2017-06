Russia 2018: vincono Spagna e Israele, esulta anche Shevchenko

Israele trova la seconda vittoria nel gruppo G, quello dell'Italia. E' il numero 10 Hemed a firmare la vittoria contro il Liechtenstein, una doppietta tra il 3' e il 16' che rende vana la rete finale di Goppel. Gli israeliani salgono quindi a sei punti, con la nazionale di Pauritsch ancora a quota zero. Nell'ultima gara del nostro girone, facile vittoria della Spagna in Albania: anche se il risultato non è stato largo, le Furie Rosse hanno dominato la squadra di De Biasi trovando la vittoria nella ripresa con le reti di Diego Costa e Nolito.

GRUPPO G: ITALIA e Spagna 7 punti, Albania e Israele 6, Macedonia e Liechtenstein 0.



Altro pareggio (dopo quello di giovedì contro l'Austria) per il Galles, nel girone D. Il "solito" Gareth Bale apre le marcature al 10° minuto su assist di Ledley ma la Georgia non molla e al 57' trova l'1-1 finale grazie a Okriashvili. Vittoria esterna per l'Irlanda, 3-1 in Moldavia: per gli irlandesi apre Long al 2' ma al 43' arriva il pari di Bugaev. O'Neill vince nella ripresa grazie alla doppietta di McLean (69' e 76'). Cinque gol in Serbia-Austria, un 3-2 che premia i padroni di casa: subito botta e risposta Mitrovic-Sabitzer. Ancora Mitrovic riporta avanti i padroni di casa, Janko trova il 2-2 ma poi arriva il tris serbo di Tadic.

GRUPPO D: Serbia e Irlanda 7 punti, Galles 5, Austria 4, Georgia 1, Moldavia 0.



Primo successo da ct per Andriy Shevchenko che con la sua Ucraina liquida con un rotondo 3-0 il Kosovo sul campo neutro di Cracovia. Gli ucraini passano al 31' grazie all'autogol di Rrahmani, nella ripresa Yarmolenko (81') e Rotan (87') arrotondano il risultato. Bene anche la Croazia che vince in Finlandia con la rete dello juventino Mandzukic al 18' del primo tempo. Brutto ko per la Turchia di Terim, Bjarnason al 42' e Finnbogason al 44' regalano tre punti all'Islanda.

GRUPPO I: Croazia e Islanda 7 punti, Ucraina 5, Turchia 2, Finlandia e Kosovo 1.