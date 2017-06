Russia 2018, Spagna a valanga. Sheva parte con un pari

Se l'Italia sorride, la Spagna fa otto volte festa nelle qualificazioni al Mondiale 2018: le Furie Rosse vincono 8-0 contro il Liechtenstein grazie alle doppiette di Diego Costa, Silva, Morata e i gol di Sergi Roberto e Vitolo. Un avvertimento degli uomini di Lopetegui in vista del 6 ottobre, quando a Torino ci sarà Italia-Spagna per il girone G. Sempre nel gruppo degli azzurri, l'Albania vince 2-1 contro la Macedonia... in differita: lunedì sera la sfida era stata sospesa per pioggia, martedì ci ha pensato Balaj a regalare i tre punti a De Biasi dopo le reti di Sadiku e Alioski.



Nel girone D, a braccetto Austria (2-1 sulla Georgia) e Galles (4-0 alla Moldavia con doppietta di Bale). Pareggio tra Serbia e Irlanda, spettacolare 2-2 con le reti di Hendrick, Costic, Tadic e Murphy. Nel gruppo I un solo punto per Andriy Shevchenko al debutto come ct sulla panchina dell'Ucraina: è 1-1 con l'Islanda, anche se Konoplyanka ha la grave colpa di sbagliare il rigore del sorpasso a 7' dalla fine. Altro 1-1 tra Croazia e Turchia con la punizione di Calhanoglu che risponde al penalty di penalty di Rakitic. Il tris di 1-1 si completa con Finlandia e Kosovo, al suo primo storico punto all'esordio nelle qualificazioni mondiali.