Russia 2018: Portogallo e Francia a rischio playoff. Italia, non sei sola...

Ci sono la storia, la tradizione, il blasone, il ranking. Poi c’è il campo che annulla tutto, c’è il pallone, che non sempre rotola come ci si aspetterebbe. Anche le grandi rischiano. Altro che passeggiata di salute. Ci sono big del calcio d’Europa per cui la strada che porta al mondiale 2018 è fatta di ostacoli, buche, inciampi nascosti, salite faticose. E l’arrivo sotto lo striscione del traguardo, che tradotto vuol dire primo posto nel girone di qualificazione e pass diretto, è tutt’altro che scontato. Brividi. Che attraversano la schiena di tutti i tifosi italiani. Perché il rischio spareggi riguarda molto da vicino anche la nostra Nazionale. In questo caso non vale il proverbiale "mal comune mezzo gaudio". Insomma non consola, ma non siamo soli. Anzi.



La compagnia è ottima e più che qualificata. Basta dare un’occhiata alla classifica del girone A. Si è maledettamente complicata la situazione della Francia. Altro che "grandeur". La squadra di Deschamps è uscita sconfitta dal confronto della Friends Arena di Solna contro la Svezia. Ora nel girone comandano proprio gli scandinavi che grazie al 2-1 interno hanno agganciato Pogba e compagni a quota 13 punti. 2-1 all’andata per la Francia, dunque equilibrio perfetto negli scontri diretti, ma differenza reti che avvantaggia gli svedesi. Come se non bastasse c’è l’Olanda a tre punti. Insomma, nemmeno la strettoia play off è una strada certamente percorribile. E dire che in Svezia il gol di Giroud al 37’ sembrava suggerire ben altro esito per la trasferta francese in terra scandinava. Ma 6 minuti più tardi Durmaz ha pareggiato i conti e al 93’ l’incredibile pallonetto dalla lunghissima distanza di Toivonen sul rinvio sbagliato di Lloris ha cambiato tutto.



La Francia trema ma anche il Portogallo Campione d’Europa non può stare senza pensieri. In Lettonia va tutto secondo programma. I lusitani passano 3-0. C’è la doppietta del solito, insaziabile Cristiano Ronaldo, dominatore assoluto della classifica dei bomber con 11 reti. E c’è pure il sigillo di Andrè Silva. Il Portogallo sale a 15 punti, 3 in meno della Svizzera capolista. La prospettiva di dover affrontare lo spareggio qualificazione, al quale accederanno le 8 migliori seconde, resta ipotesi concreta. La Russia è lontana. Anche le big rischiano.

Simone Cerrano