Russia 2018: poker Spagna su Israele, Nestorovski stende il Liechtenstein

Se l'Italia, la Spagna stravince. Le Furie Rosse liquidano con un netto 4-1 Israele e rimangono al comando del gruppo G, a braccetto con gli azzurri ma avanti per migliore differenza reti. Partita in ghiaccio già nel primo tempo per la Spagna, che va sul doppio vantaggio grazie a David Silva e Vitolo. Nella ripresa la selezione di Lopetegui trova il tris grazie al colpo di testa di Diego Costa, Refaelov prova a rendere il ko meno pesante, ma poi a 2' dalla fine arriva il poker di Isco, entrato dalla panchina.

Nella sfida tra le ultime del girone la spunta la Macedonia, che trascinata da Nestorovski raccoglie i primi punti in queste qualificazioni mondiali battendo 3-0 il Liechtenstein a domicilio. Gli ospiti passano nel finale del primo tempo con Nikolov, nella ripresa sale in cattedra l'attaccante rosanero, che firma una doppietta: colpo di testa al 68' e tocco vincente dopo la respinta del portiere al 73'. Nel finale Nestorovski si concede anche il lusso di sbagliare un rigore facendosi parare la conclusione da Jehle.

GRUPPO I

La Croazia vince lo scontro diretto con l'Ucraina di Shevchenko e allunga al primo posto, mentre la Turchia vince la seconda gara consecutiva e si riporta in corsa, agganciando proprio l'Ucraina a quota 8 in classifica. Al secondo posto adesso c'è l'Islanda, che sfrutta il turno favorevole e sale a 10 punti.

Turchia-Finlandia 2-0: tutto facile per la nazionale di Terim, che chiude la pratica in meno di un quarto d'ora. Decide la doppietta di Cenk Tosun nel primo tempo. Nella ripresa il finlandese Hetemaj, centrocampista del Chievo, va vicino a riaprire i giochi.

Croazia-Ucraina 1-0: il big match lo decide Nikola Kalinic, che al 38’ finalizza una bella azione avviata da Modric e rifinita da Rakitic: l’attaccante della Fiorentina controlla spalle alla porta, si gira e infila.

Kosovo-Islanda 1-2: Nuhiu di testa prova a riaprire i giochi al 7’ della ripresa, dopo che gli islandesi erano passati con un tap-in di Björn Sigurdarson (25’) e un rigore di Gylfi Sigurdsson (35’), ma il Kosovo non riesce a trovare il pareggio.

Classifica: Croazia 13, Islanda 10, Turchia e Ucraina 8, Finlandia e Kosovo 4

GRUPPO D

La Serbia soffre ma alla fine vince nettamente (1-3) in Georgia e vola al comando del girone, agganciando a 11 punti l'Irlanda bloccata dal Galles sullo 0-0. Al terzo posto insieme a Bale e compagni c'è l'Austria, che stende 2-0 la Moldova e si porta a quota 7.

Georgia-Serbia 1-3: padroni di casa in vantaggio al 5' Kacharava, che sfrutta un retropassaggio disastroso di Kolarov e batte Stojkovic. Allo scadere del primo tempo arriva il pari serbo con Tadic su rigore. Nella ripresa, dopo che la Georgia sfiora più volte il 2-1, arriva il sorpasso ospite con un destro di Mitrovic. Nel finale Gacinovic chiude i conti.

Austria-Moldova 2-0: A Vienna gli uomini di Koller soffrono e rischiano contro gli ultimi in classifica ma strappano i tre punti con Sabitzer e Harnik al 90'.

Irlanda-Galles 0-0: Gara durissima, al 69’ Rizzoli espelle il gallese Taylor per un bruttissimo intervento su Coleman. Poco dopo McClean sfiora il colpo per gli irlandesi, ma il suo tiro deviato finisce fuori di un soffio.

Classifica. Irlanda e Serbia 11, Austria e Galles 7, Georgia e Moldova 4