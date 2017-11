Russia 2018, Perù senza Guerrero ai playoff? Sospeso dalla Fifa... per una canna

Il Perù con ogni probabilità dovrà fare a meno di Paolo Guerrero nei playoff Mondiali contro la Nuova Zelanda. La Fifa ha sospeso precauzionalmente per 30 giorni l'attaccante del Flamengo, dopo che il giocatore è risultato positivo a un test antidoping svolto il 5 ottobre, in occasione del match contro l'Argentina, valido per le qualificazioni al Mondiale del prossimo anno.



Ne ha dato notizia la Federcalcio peruviana, senza chiarire quale sia la sostanza vietata riscontrata nel test. Secondo i media sudamericani dovrebbe trattarsi di una "droga sociale", ovvero cannabis. Se la decisione sarà confermata il Perù scenderà in campo senza la sua punta più forte, che rischia una squalifica diu due anni, nei due appuntamenti decisivi sulla strada verso Russia 2018.