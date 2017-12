Russia 2018, la Spagna a rischio? La replica della Federcalcio: "Non ci escluderanno "

Italia, ci risiamo. Dopo il caso Perù, ora sarebbe la Spagna a rischiare la partecipazione al Mondiale almeno secondo El Pais: se per i sudamericani l'eventualità di un'esclusione dalla rassegna era ai confini dell'impossibile, per i nostri avversari del girone di qualificazione mondiale le possibilità sono leggermente più alte ma al momento ancora remote.



Come scrive il quotidiano spagnolo, la Federcalcio spagnola (FEF) ha ricevuto una lettera dalla Fifa in cui si avverte che l'interferenza del governo spagnolo può portare alla sospensione della FEF come membro associato e, quindi, l'espulsione da tutte le competizioni internazionali a cui partecipa, Coppa del Mondo compresa.



Il motivo scatenante è stata la richiesta del Consiglio Superiore dello Sport di ripetere le elezioni federali dopo lo scandalo Villar e le intercettazioni emerse. Come è noto, l'articolo 13 della Fifa stabilisce che "ogni membro deve gestire i propri affari in modo indipendente senza interferenze di terzi". La posizione della FIFA vuole essere dunque di monito al governo spagnolo che, però, sembra voler andar dritto per la sua strada per velocizzare un ricambio in seno alla federazione: se lo scontro dovesse consumarsi, le conseguenze sarebbero imprevedibili.

LA REPLICA DELLA FEDERCALCIO SPAGNOLA

Intanto il presidente della Federcalcio Spagnola Juan Luis Larrea ha replicato in maniera veemente all'ipotesi di estromssione della Nazionale dal Mondiale in Russia."Nessuno escluderà la Spagna dalla Coppa del Mondo. È qualcosa di impossibile e di cui non si è nemmeno parlato. Non succederà. Pretendono di escludere la Spagna per far posto all'Italia? La federazione funziona regolarmente e la nazionale si è guadagnata il suo posto vincendo sul campo. La Fifa vuole sapere ciò che le serve e per questo è già prevista una riunione a scopo informativo con il ministro dell'Educazione Martinez e il presidente Fifa Gianni Infantino", le parole del numero 1 del calcio iberico.