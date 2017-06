Russia 2018: la Germania travolge San Marino, l'Inghilterra si salva in Scozia

GRUPPO C - Tutto facile per la Germania in casa contro San Marino. La squadra di Joachim Löw dilaga 7-0 (tripletta per Wagner) e mantiene la vetta del proprio girone davanti all'Irlanda del Nord, che risolve la pratica Azerbaigian solo al 92' con Dallas che all'altezza del dischetto trova il destro vincente a battere Agayev. Alle spalle della coppia di testa c'è la Repubblica Ceca, che perde terreno facendosi fermare sull'1-1 in Norvegia (in gol Selassie per i cechi e Soderlund su rigore).

Classifica: Germania 18, Irlanda del Nord 13, Repubblica Ceca 9, Azerbaigian 7, Norvegia 4, San Marino 0

GRUPPO E - Continua senza sosta la marcia in testa al proprio girone della Polonia, che trascinata dal solito super Lewandowski (autore di una tripletta con due reti segnate su rigore) supera 3-1 la Romania e mantiene invariato il vantaggio sulla Danimarca, che passa 3-1 in Kazakistan: danesi avanti con Jorgensen, raddoppio di Eriksen su rigore, Kuat accorcia ma Dolberg nel finale fissa il 3-1. A pari punti con la Danimarca anche il Montenegro di Jovetic. L'ex Inter, in serata di grazia, segna una tripletta (di Beciraj il primo gol) nel 4-1 dei padroni di casa sull'Armenia e tiene vive le speranze di qualificazione dei suoi.

Classifica: Polonia 16, Danimarca e Montenegro 10, Romania e Armenia 6, Kazakistan 2

GRUPPO F - Incredibile epilogo all'Hampden Park di Glasgow dove l'Inghilterra, dopo essere passata in vantaggio a metà ripresa, si fa raggiungere e rimontare dalla Scozia grazie a una doppietta di Griffiths (entrambi su punizione) per poi trovare un quasi insperato 2-2 nel finale grazie a Harry Kane. Inglesi avanti con Oxlade-Chamberlain al 70' poi si scatena Griffiths ma al 93' il cross di Sterling trova l'attaccante del Tottenham, che fissa il definitivo 2-2. Southgate si salva evitando la prima sconfitta nel girone e consolidando il primo posto, grande delusione invece per la squadra di Strachan che butta via una vittoria che manca dal 1999 e rimane al quarto posto. Nello stesso girone (2-0 facile contro Malta) Ilicic e Novakovic lanciano la Slovenia al terzo posto alle spalle della Slovacchia, vincente 2-1 in casa della Lituania (in gol Weiss e Hamsik).

Classifica: Inghilterra 14, Slovacchia 12, Slovenia 11, Scozia 8, Lituania 5, Malta 0