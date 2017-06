Russia 2018: la Germania non sbaglia, stecca l'Inghilterra

La Germania a gonfie vele nel gruppo C per le qualificazioni verso il Mondiale del 2018 in Russia. Nel 2-0 della squadra di Low all'Irlanda del Nord c'è anche la firma dello juventino Khedira che raddoppia al 17', quattro minuti dopo la prima rete di Draxler. Poker della Norvegia su San Marino: padroni di casa in vantaggio con l'autogol di Davide Simoncini (doppia sfortuna, visto che il portiere sanmarinese è suo fratello Aldo), poi i norvegesi arrotondano tra il 77' e l'84' con Diomande, Samuelsen e King. Ma San Marino esulta comunque per il gol di Stefanelli, che arriva 13 mesi dopo l'ultima rete sanmarinese in trasferta. Nessuna rete in Repubblica Ceca-Azerbaigian.

GRUPPO C: Germania 9 punti, Azerbaigian 7, Irlanda del Nord 4, Norvegia 3, Repubblica Ceca 2, San Marino 0.



Nel gruppo E, colpo di Montenegro che vince in Danimarca grazie alla rete di Beqirai al 32' su assist dell'interista Jovetic rimane in testa al girone assieme alla Polonia che esulta nel recupero: Lewandowski al 95' firma il gol del sorpasso sull'Armenia, finisce 2-1 dopo l'autogol di Mkoyan e il momentaneo pari armeno di Haroyan. Kazakistan-Romania finisce 0-0

GRUPPO E: Montenegro e Polonia 7 punti, Romania 5, Danimarca 3, Kazakistan 2, Armenia 0.



Stecca Gareth Southgate, alla seconda panchina da ct, in Slovenia la sua Inghilterra non va oltre lo 0-0 con Rooney senza fascia di capitano e che entra dalla panchina solo al 73' senza sortire effetti. Anzi, Southgate deve ringrazie l'ottima prestazione del granata Hart per non capitolare in trasferta. La pesante sconfitta della Scozia (0-3 in Slovacchia) lascia comunque gli inglesi in testa al gruppo F e rilancia la nazionale di Hamsik. La Lituania batte 2-0 (76' Cernych e 84' Novikovas) Malta e accorcia sulla vetta.

GRUPPO F: Inghilterra 7 punti, Lituania e Slovenia 5, Scozia 4, Slovacchia 3, Malta 0.