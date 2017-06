Russia 2018, l'avventura cinese di Lippi inizia con un pari

Marcello Lippi inizia la sua avventura da ct sulla panchina della nazionale cinese con un pareggio a reti inviolate: a Kunming, nello Yunnan, i Dragoni Rossi non sono andati oltre lo 0-0 contro il Qatar, pur avendo mostrato più convinzione, determinazione e qualità di gioco rispetto alle altre partite e colpendo, tra l'altro, un palo a circa 10 minuti dalla fine. Il risultato smuove un po' la classifica ma non aumenta le speranze di agganciare la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, dato che la Cina resta sempre all'ultimo posto con due punti in 5 partite.