Russia 2018, l'Argentina ora rischia: Bauza, sicuro non ti serva Icardi?

Il Mondiale di Russia 2018 rischia seriamente di avere un'assente di lusso. L'argentina di Messi, Higuain, Di Maria, Aguero e chi più ne ha più ne metta a quattro giornate dalla fine occupa il quinto posto del girone sudamericano (l'ultimo disponibile per trovare la qualificazione attraverso lo spareggio) con l'Ecuador che spinge a due lunghezze di distanza.

La squadra di Bauza, che pure aveva iniziato bene con 14 punti nei primi 7 turni, è letteralmente crollata dopo le sconfitte con Paraguay e Brasile (pesante 3-0) e ora è chiamata a dare tutto per evitare un'esclusione dai Mondiali che avrebbe davvero del clamoroso.

Come se non bastasse è arrivata anche la squalifica di Messi (4 giornate per insulti all'assistente di porta, rientra solo per l'ultimo match), che si aggiunge alla scarsa vena di Higuain, che non ha mai avuto un rapporto idilliaco con la nazionale, e in generale alla poca incisività dei cosiddetti 'Fab Four', pesantemente criticati in patria (1 gol per il Pipita, 2 per Di Maria, addirittura nessuno per Aguero).

Ma a complicare ulteriormente le cose ci si sta mettendo anche il ct Bauza, che nonostante le difficoltà a trovare gol e vittorie si ostina senza spiegarne il motivo a non convocare Mauro Icardi, già 20 reti e 8 assist in Serie A con l'Inter in questa stagione. Il 'pupillo' Pratto, invisibile contro la Bolivia, ha tradito il ct e ormai tutti i tifosi argentini vedono in Maurito l'unica possibilità di conquistare i Mondiali.

Mancano quattro giornate alla fine e la classifica recita: Brasile 33 già qualificato, Colombia 24, poi Uruguay (reduce dal ko in Perù) e Cile 23, Argentina 22, Ecuador 20, Perù e Paraguay 18 (Bolivia e Venezuela sono già fuori). Il prossimo difficile impegno in Uruguay del 31 agosto ha quasi il sapore dello spareggio visto il terzo posto della 'Celeste', poi ci saranno gli impegni casalinghi con Venezuela e Perù, assolutamente da non fallire per non rendere decisiva l'ultima delicata trasferta in Ecuador.

Bauza, cosa dici, sarà il momento di convocare Icardi?

