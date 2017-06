Russia 2018: l'Argentina cade in Bolivia, il Cile la supera, festa Brasile

La lista degli assenti era lunga - Messi, Higuain, Mascherano, Otamendi e Biglia su tutti - ma la sconfitta dell'Argentina in Bolivia è comunque di quelle che fanno rumore. Un po' perché adesso l'Albiceleste scivola al quinto posto del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2018 (quello che costringe allo spareggio) ma anche perché dopo le polemiche per la squalifica a Messi e la mancata convocazione di Icardi, le cose in patria si fanno complicate per il ct Bauza che era riuscito a tamponare la crisi aperta dallo 0-3 contro il Brasile vincendo (senza convincere) con Colombia e Cile.



Nella difficile cornice degli oltre 3.600 metri di La Paz, la Bolivia segna un gol per tempo: al 31' Arce su assist di Escobar, al 52' la chiude Martins Moreno. Tra gli "italiani" in campo solo l'interista Banega, Dybala è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. I boliviani salgono a 10 punti mentre l'Argentina rimane ferma a 22 punti dietro Brasile e Uruguay.

Nelle altre gare della notte il Cile supera agevolmente 3-1 il Venezuela trascinato da un Sanchez in grandissima forma: due passaggi vincenti e una punizione da paura mandano i padroni di casa sul 3-0 già dopo poco più di 20 minuti e il resto della gara è pura accadamia nonostante il gol nella ripresa di Rondon. Con questo successo Vidal e compagni scavalcano in classifica l'Argentina e si portano al quarto posto.

Importante passo in avanti in ottica qualificazione anche per la Colombia, che balza al secondo posto in classifica dopo il 2-0 in Ecuador, dove i Cafeteros sono tornati a vincere dopo 19 anni grazie a una rete di James (la 100° dell’era Pekerman) e a un sigillo dello juventino Cuadrado, ancora tra i migliori in campo.

Chi invece in Russia è già sicuro di andare è il Brasile di Tite, che continua a volare segnando tanto e subemdo pochissimo. Il Paraguay non può nulla contro i verdeoro, che sbloccano nel primo tempo con Coutinho e poi dilagano nella ripresa grazie a Neymar (che sbaglia anche un rigore) e Marcelo.

Brasile già qualificato anche grazie alla contemporanea sconfitta dell'Uruguay, che cade a sorpresa 2-1 sul campo del Perù dopo essere stato in vantaggio. Sanchez apre le marcature alla mezz'ora, Guerrero trova subito il pari e poi nella ripresa arriva il gol vittoria di Flores, che porta i suoi a sole quattro lunghezze dal quinto posto dell'Argentina con 4 partite da giocare e lo scontro diretto.