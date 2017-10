Russia 2018, Italia testa di serie ai playoff se...

La vittoria del Belgio sul campo della Bosnia ha consegnato all'Italia la sicurezza di partecipare ai playoff di qualificazione ai Mondiali, ma prevedere il possibile avversario non è affatto facile. Potrebbe essere una squadra di poca tradizione, come l'Irlanda del Nord, oppure la Croazia di Perisic e Mandzukic, o addirittura il Portogallo o la Francia. L'ultima giornata dei gironi sarà decisiva, ma proviamo a fare un po' d'ordine...

Attualmente in Europa sono già sicure di andare in Russia Spagna, Germania, Belgio, Inghilterra e Polonia, più la Russia in quanto paese ospitante. Mancano ancora 8 nazionali, ma Serbia, Francia e Islanda sono molto vicine all’obiettivo, così come una tra Svizzera e Portogallo: quella che avrà la meglio nello scontro diretto di martedì.

Le altre 4 squadre usciranno dai playoff, a cui parteciperanno le 8 migliori seconde dei 9 gironi. Italia, Irlanda del Nord, Danimarca e Slovacchia sono già sicure del secondo posto, la Grecia quasi (le basta sconfiggere Gibilterra). Il Portogallo potrebbe arrivare primo sconfiggendo la Svizzera, mentre la Croazia se perdesse in Ucraina le cederebbe il posto. La Svezia sarebbe seconda anche se perdesse 6-0 in Olanda, ma potrebbe arrivare prima se la Francia non vincesse in casa con la Bielorussia, mentre per il Galles sarà spareggio con l'Irlanda (a Bale e compagni basta il pari). Attualmente la peggiore seconda è la Croazia.

Le squadre qualificate agli spareggi saranno divise in due fasce in base al ranking Fifa, che verrà pubblicato il 16 ottobre. Sicuramente chi tra Portogallo e Svizzera va agli spareggi sarà testa di serie, mentre la Slovacchia – che ha giocato – e la Grecia sarebbero messe peggio dell'Italia. Grazie al pareggio della Danimarca, vincendo a Scutari gli azzurri sarebbero sicuri della prima fascia anche in caso di suicidio francese, ma se non vincessero contro l'Albania potrebbero ancora scivolare in seconda fascia. Contro la Nazionale di Panucci sarà fondamentale vincere.