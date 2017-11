Russia 2018, Italia-Svezia 0-0: gli Azzurri sono fuori dal Mondiale

Catastrofe, apocalisse, tragedia. Lo scenario che alla vigilia non riuscivamo neanche a prendere in considerazione da stasera è realtà: l'Italia è fuori dal Mondiale, come era successo soltanto una volta nella nostra storia, nel lontano 1958. Neanche un gol segnato alla modesta Svezia in 180 minuti, un modulo che non piace e sembra inadatto agli interpreti, il nostro giocatore più talentuoso (Insigne, ndr) seduto a guardare per tutti i 90' del ritorno: il ct (ormai quasi ex ct) Gian Piero Ventura dovrà dare molte spiegazioni.

Ventura va contro critica e tifosi e ripropone il 3-5-2 con Florenzi mezz'ala e Gabbaidini davanti, Insigne guarda la partita dalla panchina. L'inizio degli Azzurri è contratto, gli svedesi pressano alti e sono molto ordinati, ma l'Italia avrebbe l'occasione per sbloccarla subito se l'arbitro spagnolo giudicasse da rigore il fallo in area su Parolo. Per fortuna poco dopo Lahoz utilizza lo stesso metro e non sanziona il mani in area di Darmian e, più avanti, anche quello di Barzagli. La partita è molto fisica e nervosa, con tanti falli e interventi anche a gioco fermo: dopo 20' Chiellini e Barzagli sono già ammoniti e poco dopo Bonucci accusa dei problemi fisici, ma stringe i denti. L'Italia sbatte contro il muro svedese e fatica a creare occasioni da gol, la manovra è statica e nessuno salta l'uomo, gli errori di precisione sono molti. Il rischio corso intorno alla mezz'ora sul braccio di Barzagli, però, svegli gli Azzurri, che negli ultimi 10 minuti del primo tempo alzano il ritmo e aprono il campo, creando occasioni in serie. Immobile calcia sull'esterno della rete, Parolo mette alto dal limite, poi Candreva sciupa da dentro l'area. A pochi minuti dal duplice fishio grande occasione anche per Florenzi, ma si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre con gli stessi 22 in campo e con un'altra decisione discutibile di Lahoz, che nega un altro rigore agli Azzurri per fallo su Darmian (ma per lo spagnolo è punizione per la Svezia). Al 7' Florenzi sfiora il palo in acrobazia e l'Italia sembra poter ricominciare da dove aveva finito il primo tempo, ma è un fuoco di paglia, perché a parte un tiro debole e centrale di Chiellini gli Azzurri non creano più nulla nei primi minuti. A mezz'ora dalla fine Ventura prova a dare una scossa e si gioca tutto inserendo Belotti ed El Shaarawy per Gabbiadini e Darmian, poco dopo Immobile mette sul fondo da buona posizione. La Svezia toglie Toivonen per Thelin per sfruttare il contropiede e proprio il neoentrato ha subito un'occasione su cui chiude Bonucci, che poco dopo scaglia via la maschera e prova a suonare la carica esaltando i 70mila di San Siro. Come ha detto Pirlo, però, uno stadio non fa gol e l'Italia continua a non trovare gli spazi giusti mentre il tempo passa inesorabile. A 15' dal termine dentro Bernardeschi per Candreva, ma a parte un colpo di testa di Parolo gli Azzurri non riescono a rendersi davvero pericolosi. Negli ultimi 5 minuti è assedio azzurro, Olsen dice di no ad El Shaarawy e poi Parolo mette ancora fuori di testa prima dell'ennesimo episodio dubbio nell'area svedese che manda su tutte le furie gli Azzurri.

In ogni caso, però, attaccarsi alle decisioni arbitrali sarebbe sbagliato. Non segnare neanche un gol contro questa Svezia in oltre 180 minuti è quasi incredibile e al di là di un po' di sfortuna gli Azzurri vanno meritatamente a casa: questo risultato è il fallimento di tutto il movimento calcistico italiano. Gigi Buffon non meritava di chiudere la carriera con la Nazionale in questo modo.