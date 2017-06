Russia 2018, Italia-Albania 2-0: decidono De Rossi e Immobile

L'Italia supera 2-0 l'Albania al Renzo Barbera di Palermo e continua la sua corsa verso Russia 2018 guidando il Gruppo G in compagnia della Spagna, che però è avanti per la differenza reti. Tutto facile per gli azzurri contro la squadra di De Biasi, che parte forte ma dopo 10' è già sotto punita dal rigore di De Rossi, che segna il 20esimo gol in azzurro e raggiunge Pablito Rossi. In chiusura di primo tempo grande occasione per Belotti, poi a metà ripresa, dopo un'interruzione di circa 7 minuti per un fitto lancio di fumogeni e petardi dei tifosi ospiti, arriva il raddoppio di Immobile, bravo a battere Strakosha di testa. Buffon festeggia le mille presenze in carriera con un clean sheet.

LA CRONACA

- FINISCE SENZA RECUPERO, ITALIA-ALBANIA 2-0!!!

- 87' Botta da fuori di Kukeli, palla a lato

- 78' Un altro giallo per gli albanesi, è Kukeli a finire sul taccuino dei cattivi

- 74' Italia vicina al terzo gol, si salva Strakosha

- 70' GOL DELL'ITALIA!!! IMMOBILE DI TESTA FIRMA IL 2-0

- 65' Ancora Candreva pericoloso, Strakosha mette in corner

- 60' Botta da fuori di Candreva, nessun problema per Strakosha

- Si riparte dopo circa 7' di sospensione

- Il Barbera risponde intonando l'Inno di Mameli a squarciagola, intanto i giocatori albanesi provano a calmare i tifosi

- 55' L'arbitro sospende momentaneamente la partita per lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi albanesi

- 52' Immobile protesta per un tocco di mano in area di Ajeti

- 46' Nessun cambio durante l'intervallo, si riparte con gli stessi 22

Squadre in campo, tutto pronto per l'inizio della ripresa

- Dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo, Italia meritatamente in vantaggio per 1-0 grazie al 20esimo gol in Nazionale di Daniele De Rossi, che raggiunge Paolo Rossi nella classifica dei marcatori azzurri.

- 45' Grande occasione per l'Albania, Roshi non trova la porta col destro a giro

- 43' Belotti vicino al gol con un destro al volo, bravo Strakosha

- 42' Ajeti ci prova di testa, pallone fuori

- 39' De Rossi vicino alla doppietta di testa da calcio d'angolo

- 38' Zappacosta è scatenato e guadagna un altro corner

- 32' Buona a zione dell'Albania, Barzagli spazza via il pericolo

- 28' Belotti pericoloso di testa, ma l'attaccante del Toro colpisce male

- 26' Duro intervento di Agolli, già ammonito, su Zappacosta: l'arbitro lo grazia

- 22' Roshi scappa via a Barzagli e conclude, Buffon c'è

- 18' Bella ripartenza dell'Italia, il cross di Candreva viene intercettato dal portiere

- 12' GOL DELL'ITALIA!!! DE ROSSI SPIAZZA STRAKOSHA

- 10' Basha trattiene ingenuamente Belotti in area, calcio di rigore per l'Italia!

- 7' Verratti serve Insigne, Hysaj lo anticipa e mette in corner

- 4' Ancora Albania pericolosa con un tiro da fuori di Roshi

- 3' Ritmi molto elevati in avvio, fumogeni e petardi dal settore dei tifosi albanesi

- 1' Subito una super occasione per l'Albania! Cikalleshi mette fuori di poco col sinistro

- Tutto pronto al Barbera di Palermo

TABELLINO

ITALIA (4-2-4): Buffon; Zappacosta, Bonucci, Barzagli, De Sciglio; De Rossi, Verratti; Candreva, Belotti, Immobile, Insigne.

A disp.: Donnarumma, Meret, Romagnoli, Darmian, Rugani, Gagliardini, D'Ambrosio, Eder, Parolo, Petagna, Verdi, Sansone. Ct: Ventura

Albania (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Veseli, Ajeti, Agolli; Basha, Kukeli, Memushaj; Lila (76' Sadiku), Cikalleshi, Roshi (78' Grezda).

A disp.: Shehi, Hokha, Alla, Grezda, Sadiku, Llullaku, Xhaka, Latifi, Aliji, Balaj, Hyka, AbrashI. Ct: De Biasi.

Ammoniti: Memushaj, Agolli, Cikalleshi, Veseli, Kukeli

Espulsi: