Russia 2018, incubo Mineirazo per...l'Argentina: Messi sfida Neymar

Brasile-Argentina, ovvero una sfida che non sarà mai una partita qualunque. E' la 'classica' del calcio sudamericano e il confronto tra due nazionali che non hanno mai nascosto la rivalità nei confronti l'una dell'altra, al punto che ha fatto discutere perfino il fatto che Neymar abbia dato un passaggio a Messi sul suo jet privato.

Sono compagni e amici nel Barcellona, ma in questi giorni avrebbero dovuto dimenticarsene in nome di un sentimento che due anni fa a Rio ha portato molti carioca ad esultare, nonostante il dolore per l'1-7 in semifinale contro la Germania, per la sconfitta degli 'hermanos' nella finale mondiale contro i tedeschi. Per non parlare dei fischi del pubblico di casa che, all'Olimpiade di Rio, accoglievano l'ingresso in campo di ogni nazionale argentina. Quello che si giocherà alle 21.45 di domani ora di Brasilia, le 00.45 di venerdì 11 in Italia, sarà anche il match del ritorno del Brasile al Minerao di Belo Horizonte a due anni e mezzo di distanza dalla notte della grande vergogna nazionale, quel durissimo Ko contro i tedeschi che fece piangere duecento milioni di tifosi e non potrà mai essere cancellato.

Per cercare di scacciare quel doloroso ricordo, la federcalcio brasiliana ha fatto allestire uno speciale 'mosaico' sugli spalti, con l'auspicio che il ct Tite continui la propria striscia vincente. Da quando in panchina c'è l'oriundo mantovano sono arrivate quattro vittorie in altrettante partite, una cinquina a spese degli argentini sarebbe quindi molto gradita. Ancora di più se si pensa che l'eventuale Ko allontanerebbe dal Mondiale in Russia una squadra, l'Albiceleste, che nonostante la presenza di un fenomeno come Messi sta rischiando di non qualificarsi: essendo sesta nel girone sudamericano, a oggi sarebbe fuori.

Intanto, per una volta, i due tecnici Tite e 'Paton' Bauza non fanno pretattica e si sa già come giocheranno le due nazionali: il Brasile si affiderà al 4-1-4-1 con Fernandinho davanti alla difesa al posto dell'infortunato Casemiro e Paulinho, Renato Augusto, Neymar e Philippe Coutinho alle spalle dell'unica punta di ruolo Gabriel Jesus. Dietro Dani Alves giocherà con la maglia n.4 per omaggiare la memoria di Carlos Alberto, capitano dei Mondiali di Messico 1970 scomparso di recente e che, pur essendo un terzino destro, in nazionale utilizzava quel numero.

L'Argentina si affiderà invece al 4-4-2 che piace al suo ct con Mascherano e Biglia a formare la coppia di centrocampo con Enzo Perez e Di Maria esterni e Higuian e Messi coppia d'attacco. "Per vincere dovremo fare una partita perfetta", commenta l'ex romanista Marquinhos che con l'interista Miranda formerà la coppia centrale difensiva, mentre Ronaldo, ormai commentatore autorevole, spinge il paese verso l'ottimismo: "abbiamo Neymar, che sta facendo sognare di nuovo il Brasile. Era tanto che non avevamo un fuoriclasse come lui, e ha ancora molto da dare". Detto dal Fenomeno, ci si può credere.