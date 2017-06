Russia 2018: Immobile salva-Italia, Macedonia battuta nel finale

L'Italia esce dal doppio turno di qualificazioni al Mondiale di Russia 2018 con 4 punti, buon bottino in ottica classifica ma che lascia tanti dubbi sulle due prestazioni contro Spagna e Macedonia. Se l'impegno con le Furie Rosse era più proibitivo, la brutta partita contro la 146.ma nazione al mondo (ranking Fifa) ha ben poche scusanti, Ventura deve ringraziare il suo "pupillo" Immobile.



Errori gratuiti, sbandamenti difensivi impensabili, scelte tattiche al limite dell'incomprensibile (Verratti senza un aiuto in mediana, Bernardeschi e Bonaventura a piedi "invertiti") hanno complicato di molto la vittoria, arrivata grazie a un quarto d'ora finale più equilibrato con l'ingresso di Parolo (e relativo cambio di modulo in 4-2-4) che ha lasciato più tranquillo Verratti e più coperto Candreva che ha sfornato i due cross per Immobile, bravo a trovare una doppietta da attaccante di razza.



L'uno a zero di Belotti, prima rete in azzurro, era stato vanificato dal tremendo uno-due Nestorovski-Hasani, meritato per quanto fatto vedere dalla Macedonia con l'attaccante del Palermo (che ha anche colpito una traversa) scatenato in coppia con Pandev. Per fortuna la nazionale italiana non ha dovuto recriminare per il gol annullato a Parolo all'89' per un fuorigioco inesistente ma se l'obiettivo è quello di qualificarsi davanti alla Spagna (prima con gli azzurri a quota 7 nel gruppo G) servirà ben più di così.

IL TABELLINO

MACEDONIA-ITALIA 2-3

MACEDONIA (3-5-2): Bogatinov; Mojsov, Sikov, Ristevski; Ristovski, Spirovski, Hasani (84' Trajcevski), Alioski, Zuta (46' Ibraimi); Pandev, Nestorovski (68' Petrovikj). Panchina: Zahov, Siskovski, Velkovski, Stjepanovic, Gjorgjev, Trickovski, Jahovic. Ct: Angelovski.

ITALIA (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Romagnoli; Candreva, Bernardeschi (64' Sansone), Verratti, Bonaventura (64' Parolo), De Sciglio; Belotti (83' Eder), Immobile. Panchina: Donnarumma, Perin, Astori, Ogbonna, Darmian, Criscito, De Rossi, Florenzi, Benassi. Ct: Ventura

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)

Marcatori: 24' Belotti, 57' Nestorovski, 59' Hasani, 75' e 92' Immobile

Ammoniti: Spirovski, Ibraimi, Alioski, Parolo, Petrovikj

LA CRONACA DELLA PARTITA

96' Triplice fischio dell'arbitro, finisce la partita! L'Italia trova la vittoria nei minuti di recupero e va a 7 punti nel girone G

92' GOL DELL'ITALIA! Ancora Immobile, ancora su cross di Candreva: gli azzurri completano la rimonta

90' Il quarto uomo annuncia cinque minuti di recupero

89' Verratti crossa per Parolo che di testa anticipa Bogatinov e segna. L'arbitro fischia il fuorigioco ma Mojsov teneva in gioco il centrocampista

84' Dal penalty Parolo colpisce di testa in mezzo all'area, para Bogatinov

83' Filtrante di Verratti per Candreva che si trova sul lato sinistro, il tiro deviato da Bogatinov in angolo

81' Immobile prova a fare tutto da solo, entra in area e cade nel contatto con Shikov: ma l'arbitro non concede il penalty

78' Immobile tira del centro dell'area, Ristevski respinge: l'azzurro chiede il rigore ma l'intervento è regolare

75' GOL DELL'ITALIA! Candreva crossa dalla destra, zampata di sinistro di Immobile: tiro non pulito ma che si insacca

72' Macedonia ancora pericolosa, Alioski tira di sinistro dal vertice destro dell'area: Buffon sicuro

71' Mojsov parte sul filo del fuorigioco sulla punizione di Ibraimi e colpisce di testa, Buffon devia da due passi

67' Punizione violenta di Candreva poco fuori il limite dell'area, il pallone sorvola la traversa

64' Verratti lancia sul filo del fuorigioco Immobile che gira al volo di destro, fuori

63' Italia in confusione, Ibraimi ci prova da fuori, Buffon non trattiene e Bonucci libera l'area

59' GOL DELLA MACEDONIA! Pandev cede a Nestorovski, Bernardeschi interviene, la palla arriva ad Hasani che trova la rete da fuori area

57' GOL DELLA MACEDONIA! Errore di Verratti, il retropassaggio verso Bonucci è troppo corto, Nestorovski ne approfitta per involarsi in area e battere Buffon

55' Mojsov calcia violentemente da dentro l'area ma l'esterno destro è sbilenco e non preoccupa Buffon

54' Calcio d'angolo battuto da Candreva, sforbiciata al volo di Belotti che esce molto alta

50' Immobile entra in area, dribbla Mojsov e tira da posizione laterale: Bogatinov para da terra

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO: deludente Italia, gli azzurri partono lenti e crescono alla distanza ma ballano quando la Macedonia trova spazio con Nestorovski e Pandev

43' Candreva trova spazio sulla destra, cross morbido sul quale interviene male Bogatinov, Bonaventura si trova il pallone sulla testa ma non riesce a chiudere in rete

41' Alioski crossa dalla sinistra, Bonucci perde Nestorovski che colpisce di testa: centrale, para facile Buffon

30' Grande ripartenza macedone, Pandev serve Nestorovski in area, sull'attaccante frana Immobile: sarebbe rigore ma il palermitano è fermato per fuorigioco

24' GOL DELL'ITALIA! Belotti sblocca la gara: l'attaccante del Torino, lasciato solo in area sul corner, colpisce al volo e segna

23' Cross di Candreva dalla destra, Immobile al volo mette in mezzo: il tiro-cross parato da Bogatinov in angolo

18' Sul ribaltamento di fronte, Belotti tira dal limite da poco fuori area ma Bogatinov para facilmente

18' Traversa di Nestorovski: gran controllo e tiro del palermitano, Buffon battuto ma la palla sbatte sul legno

16' Bonaventura ci prova da lontano, palla altissima

15' Contropiede della Macedonia innescato da un errore di Romagnoli, Alioski entra in area ma tira male

9' Annullato gol all'Italia, cross di De Sciglio, Immobile colpisce di testa e Candreva insacca ma l'interista era in fuorigioco

6' Lancio dalle retrovie di Bonucci, Bonaventura di prima al volo per Immobile che però non riesce ad agganciare in area

2' Uno-due pericoloso tra Nestorovski e Pandev, Buffon esce e riesce a far carambolare la palla sui piedi del genoano: rimessa dal fondo

-PARTITI, CALCIO D'INIZIO!