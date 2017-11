Russia 2018, il Senegal batte il Sudafrica e stacca il pass

Il Senegal ribalta il verdetto di un anno fa, batte 2-0 il Sudafrica in trasferta e si qualifica per la seconda volta ai Mondiali. La "partita che visse due volte" sorride al ct Aliou Cissé: la gara fu giocata il 12 novembre 2016 (2-1 per i padroni di casa) ma fu scoperto che l'arbitro ghanese Lamptey era d'accordo con alcune agenzie di scommesse per far sì che finisse con tre o più gol.



La Fifa, dopo aver radiato il direttore di gara, aveva ordinato il replay del match: per i vari Koulibaly, Keita, Niang e Gomis una grandissima soddisfazione, la vittoria è arrivata grazie alla rete di Sakho al 12' dopo perfetto filtrante di Mané e per il goffo autogol di Mkhize sul finire del primo tempo.



Ripresa in difesa per gli ospiti che al 93' hanno potuto festeggiare un traguardo storico: è la seconda qualificazione (matematicamente primo nel girone D africano) ai campionati del mondo per il Senegal. La prima fu nel 2002 quando il ct Metsu portò la squadra fino ai quarti di finale.