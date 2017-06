Russia 2018, Francia ko in Svezia al 94'. Tutto facile per Olanda e Portogallo

Termina 2-1 il big match del gruppo A di qualificazioni Mondiali tra Svezia e Francia. I transalpini passano in vantaggio al 37' con Giroud ma vengono raggiunti 6' più tardi da Durmaz. La sfida sembra bloccata quando al 94' un rinvio errato di Lloris apre la strada a Toivonen che insacca a porta vuota da centrocampo. I gialloblù raggiungono la squadra di Deschamps in vetta. L'Olanda travolge 5-0 il Lussemburgo: a segno Robben (21'), Sneijder al 34' (nel giorno del record di presenze in Nazionale, 131), Wijnaldum (62'), Promes (70') e Janssen dal dischetto (84'). Cade a sopresa la Bulgaria sul campo della Bielorussia: decidono il rigore di Sivakov al 33' e il gol di Savitskiy all'80'. Inutile il guizzo di Dykalov al 91'.



Nel gruppo B tutto facile per il Portogallo. I lusitani vincono 3-0 contro la Lettonia trascinati da Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse del Real Madrid realizza una doppietta al 41' e al 63' prima del tris siglato da Andre Silva. I campioni d'Europa in carica restano a tre punti dalla Svizzera capolista, a quota 18 dopo il 2-0 sulle Faer Oer grazie alle reti di Xhaka (36') e dell'ex interista Shaqiri (59'). Clamoroso ko dell'Ungheria sconfitta 1-0 dall'Andorra (seconda vittoria da febbraio dopo un digiuno di 86 partite): Rebes (26') allontana forse definitivamente i magiari da Russia 2018.



Allunga nel gruppo C il Belgio. I Diavoli Rossi liquidano 2-0 l'Estonia con un gol per tempo. L'attaccante del Napoli Mertens sblocca la gara al 31' e Chadli chiude i conti a 4' dal termine. La Grecia non va oltre lo 0-0 sul campo della Bosnia e scivola a meno quattro dal primo posto. Infine Cipro supera 2-1 in trasferta Gilbilterra. Ospiti avanti al 10' con l'autorete di Chipolina. Pari di Hernandez al 29' e gol da tre punti di Sotiriou all'87'.



LE CLASSIFICHE

GRUPPO A

Svezia 13 punti, Francia 13, Olanda 10, Bulgaria 9, Bielorussia 5, Lussembrugo 1.

GRUPPO B

Svizzera 18 punti, Portogallo 15, Ungheria 7, Faer Oer 5, Andorra 4, Lettonia 3.

GRUPPO H

Belgio 16 punti, Grecia 12, Bosnia 11, Cipro 7, Estonia 4, Gibilterra 0.