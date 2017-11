Russia 2018, festa Marocco con Benatia gol: alla Tunisia basta il pari

Adesso sono 26 le squadre qualificate per Russia 2018. Gli ultimi due posti se li sono presi, come da previsione, Marocco e Tunisia. La squadra di Hervé Renard ha superato 2-0 nel decisivo scontro diretto la Costa d'Avorio di Kessie e Gervinho, ritrovando una qualificazione che mancava dal 1998, mentre la Tunisia torna ai Mondiali 12 anni dopo l'ultima volta grazie allo 0-0 contro la Libia.

Grande prova di forza del Marocco di Hervé Renard, che dopo essere diventato il primo allenatore a vincere due Coppe d'Africa (con lo Zambia nel 2012 e con la Costa d'Avorio nel 2015), riesce anche nell'impresa di riportare il Marocco al Mondiale 20 anni dopo il 1998 chiudendo il girone senza subire nemmeno un gol. Contro la Costa d'Avorio bastava un punto, ma ne sono arrivati addirittura tre grazie alle reti di Dirar al 25' e di capitan Benatia al 30'. Una gioia immensa per il difensore della Juve, che a marzo aveva deciso di lasciare la nazionale fino a quando non fosse diventato titolare a Torino. Una grande delusione invece per gli ex Roma Gervinho e Doumbia e per il milanista Kessie.

Fa festa anche la Tunisia, che davanti al proprio pubblico ottiene un pari fondamentale contro la Libia. La squadra di Maâloul si accontenta dello 0-0 allo Stade Olympique de Radès, decidendo di non rischiare niente e conquistare così il punto necessario per chiudere il girone A al primo posto con 14 punti e da imbattuta e per tornare ai Mondiale 12 anni dopo l'ultima volta. Oltre a Tunisia e Marocco, le altre africane qualificate sono Senegal, Nigeria ed Egitto.