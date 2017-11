Russia 2018, Croazia e Svizzera qualificate ai Mondiali

Croazia e Svizzera difendono i risultati dell'andata (rispettivamente 4-1 e 1-0) degli spareggi e conquistano il pass per i Mondiali : due 0-0 contro Grecia e Irlanda del Nord che portano le nazionali di Dalic e Petkovic direttamente in Russia. Rimangono quindi solo quattro posti per il campionato del mondo: usciranno da Italia-Svezia e Irlanda-Danimarca e dalle sfide intercontinentali Australia-Honduras e Perù-Nuova Zelanda.

Più o meno stesso copione al Georgios Karaiskakis, i greci provano a mettere pressione sull'arbitro ma l'olandese Kuipers non giudica da rigore il contatto in area Strinic-Zeca. Poi Papastathopoulos prova a replicare il gol dell'andata ma il destro di controbalzo dal limite esce di un soffio. Pian piano la Croazia mette la testa fuori e sul finire del primo tempo arriva la più grande occasione del match con Perisic che prende palo pieno da fuori area. Nel finale annullata giustamente per fuorigioco quella che poteva essere la rete della bandiera di Pelkas, al fischio finale grande festa per la squadra dei vari Mandzukic, Brozovic, Rog, Kalinic, Modric, Rakitic e Vrsaljko.