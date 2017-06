Russia 2018: crisi Argentina, il Brasile vola in testa

Il Brasile trova la quarta vittoria consecutiva nel girone di qualificazioni verso il Mondiale 2018 in Russia. I verdeoro di Tite (senza Neymar squalificato ma con Dani Alves, Miranda e Allison) vincono in Venezuela sotto la pioggia con le reti di Gabriel Jesus all'8' e di Willian al 53'. Grazie a questi tre punti, il Brasile conquista la testa del gruppo approfittando del 2-2 dell'Uruguay in Colombia. I cafeteros aprono con Aguilar (14’), la Celeste pareggia e rimonta con Rodriguez e Suarez Yerry ma Mina all'84 trova il definitivo pari.



Non riesce più a vincere l'Argentina senza Messi (un solo successo su 7 gare senza la Pulce) che addirittura perde in casa contro il Paaguay. A far notizia il rigore sbagliato da Aguero al 47' quando l'Albiceleste (ora quinta a -5 dal Brasile) era già sotto per la rete di Gonzalez. Novanta minuti per Higuain, 69 per Banega mentre Dybala - pericoloso nel finale - è entrato a inizio ripresa. C'è un po' di Italia nel 2-1 con cui il Cile batte il Perù: la doppietta dell'ex juventino Vidal, ora a quota 20 gol in maglia roja, è propiziata da due assist del cagliaritano Isla, inutile la rete peruviana di Flores.



Quattro gol, un'espulsione e due doppiette (una per tempo) nel 2-2 tra Bolivia ed Ecuador. Doppio scatto dei padroni di casa con Pablo Escobar, nella ripresa Valencia (dopo la fuga anti-arresto) riequilibra i conti.



CLASSIFICA: Brasile 21 punti, Uruguay 20, Ecuador e Colombia 17, Argentina 16, Paraguay 15, Cile 14, Perù e Bolivia 8, Venezuela 2.