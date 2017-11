Russia 2018, cosa succede se l'Italia non va ai Mondiali?

E’ vero che ci piace di più il calcio giocato, ma è vero anche che non qualificarsi per il Mondiale, oltre a rendere la nostra prossima estate da tifosi più amara, comporterà un duro colpo economico a tutto il movimento calcistico italiano. E allora diamo un po’ di numeri, tanto per farvi capire meglio a cosa alludeva il presidente federale Tavecchio quando parlava di apocalisse.

La Fifa ha in cassa 400 milioni di dollari da destinare alle 32 partecipanti a Russia 2018: a tutte andrà un gettone d’ingresso di 1 milione e mezzo e mal che vada, ovvero essere eliminati a primo turno, le federazioni riceveranno 8 milioni a testa.

Se invece si va avanti, per esempio sino ai quarti, il bottino arriverebbe attorno ai 18 milioni, se infine il sogno tricolore fosse simile a quello del 2006, la cifra che la Figc riceverebbe dalla Fifa si aggirerebbe attorno ai 38 milioni di dollari, 10 di meno se si perde la finale.

E sinora abbiamo parlato solo di federazione mondiale, si aggiunga a ciò un declassamento del brand azzurro in caso di mancata partecipazione: gli sponsor mollerebbero e quindi una cascata di rinunce commerciali, quantificabili attorno alla quarantina di milioni. Poi ci sono gli introiti televisivi che verrebbero a mancare, un Mondiale senza l’Italia verrebbe praticamente svenduto.

Lo sponsor tecnico azzurro ha garantito circa 19 milioni alla Federcalcio sino al 2022, ma pensate solo che attorno alla maglia azzurra gravitano introiti derivanti da altri 21 sponsor. Chi li convince a non mollare il colpo se l’italia non dovesse andare in Russia?

E così al malcapitato, si fa per dire, Giampiero Ventura, piovono sul capo anche questi inesorabili conti economici legati al risultato della sua squadra. Che già si dice molto presto non sarà più sua: sicuramente se non dovesse qualificarsi, ma probabilmente anche se non si andrà in Russia. Ancelotti sembra in pole position, anche se è indelicato parlare di questo poche ore prima della sfida decisiva, ma i rumors sono sempre più insistenti.

Rumors e tanti, tanti soldini: Italia-Svezia non finirà sicuramente al fischio finale dello spagnolo Lahoz.