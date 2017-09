Russia 2018, cambia la composizione dei gironi: l'Italia rischia

Il calcio cambia e con lui cambiano anche i Mondiali. La Fifa ha infatti annunciato ufficialmente una modifica sostanziale nel sorteggio dei gironi per Russia 2018: il prossimo 1 dicembre a Mosca le squadre verranno inserite nell'urna in base al ranking, che sarà il parametro attraverso il quale determinante.

L'organismo che comanda il calcio mondiale ha stabilito che nella nuova procedura le 32 squadre verranno divise in 4 fasce, con le prime 7 del ranking destinate alla prima fascia insieme ai padroni di casa della Russia (che sarà la squadra di prima fascia che tutti vorranno affrontare). Le successive 8 nazionali (quindi dall'ottava alla 15esima) comporranno la seconda fascia, e così via per le altre due fasce.

Ogni gruppo avrà così una squadra per fascia e l'unica restrizione geografica sarà data dal fatto che non potrà comprendere più di una nazionale dello stesso continente, ad eccezione dell'Europa. Il ranking che verrà utilizzato per determinare il sorteggio è quello del 16 ottobre, quindi se l'Italia dovesse qualificarsi (dovrà superare i playoff), essendo nella 17esima posizione, al momento verrebbe inserita solo in terza fascia.

Al momento le uniche squadre ad aver già staccato il biglietto per Russia 2018 sono: Brasile, Iran, Messico, Giappone, Belgio, Corea del Sud e Arabia Saudita.