Russia 2018, brivido Argentina: si qualifica se...

Un Mondiale senza Messi, Aguero, Di Maria, Dybala, Icardi... Sembra impossibile che la prossima estate in Russia non ammireremo le giocate di campioni di questo calibro, ma a una giornata dalla fine del girone sudamericano di qualificazione non è uno scenario così impossibile.

La classifica recita: Brasile 38 punti già qualificato, Uruguay 28 sicuro al 99% di passare in virtù di una differenza reti nettamente migliore rispetto a tutte le altre avversarie, Cile (in vantaggio per gol segnati) e Colombia 26 punti, Perù (in vantaggio per gol segnati) e Argentina 25, Paraguay 24 punti. Ecuador, Bolivia e Venezuela sono già eliminate.

Al Mondiale si qualificano direttamente le prime quattro, mentre la quinta giocherà lo spareggio andata-ritorno con la non irresistibile Nuova Zelanda. Detto di Brasile e Uruguay, Cile e Colombia sono padrone del loro destino: Vidal e compagni sfideranno la nazionale di Tite, mentre i cafeteros se la vedranno con il Perù e questa è una buona notizia per l'Argentina.

La nazionale di Sampaoli non vince da quattro giornate (tre pareggi e il ko con la Bolivia), ma l'incredibile rimonta del Paraguay contro la Colombia (gol decisivo dell'ex Roma Sanabria al 92esimo) tiene ancora in corsa l'Albiceleste, che battendo l'Ecuador si assicura matematicamente il quinto posto che vale lo spareggio, ma potrebbe addirittura qualificarsi direttamente se Perú e Colombia pareggiano e se il Cile non batte il Brasile (immaginate se la Colombia avesse vinto e il Brasile perdendo con il Cile avesse avuto l'opportunità di far fuori gli odiati rivali....).

E se invece Messi &co. pareggiano ancora? In questo caso il destino dell'Argentina sarà tutto nelle mani delle altre. Il Cile dovrebbe perdere col Brasile con più di due gol di scarto (in questo caso lo scavalcherebbe in classifica), ma decisive saranno anche Perù-Colombia e Paraguay-Venezuela. L'Argentina si qualifica (con gli spareggi) se il Perù perde contro la Colombia e contemporaneamente il Paraguay perde o pareggia con il Venezuela. In caso di pari sia per l'Albiceleste che per il Perù, infatti, sarebbe la nazionale di Gareca a qualificarsi in virtù del maggior numero di gol segnati, quasi impossibile da ribaltare.

Quindi con un ko Argentina eliminata? No. Per assurdo la selezione di Sampaoli potrebbe anche perdere. Arriverebbe quinta se perdesse anche il Perù contro la Colombia (ma con più gol di scarto dei suoi), e se il Venezuela riuscisse in qualche modo a bloccare il Paraguay.

Un Mondiale senza Messi? Impossibile, forse...