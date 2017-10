Russia 2018, Albania-Italia importante in ottica playoff

Ora che i playoff sono certi, l'Italia non può comunque sottovalutare l'impegno di questa sera contro l'Albania di Panucci, ultimo turno del girone G: con una vittoria, gli azzurri sarebbero sicuri di essere testa di serie nel doppio confronto di novembre che può portarci ai Mondiali in Russia. Ecco perché Gian Piero Ventura tornerà all'amato 4-2-4 pensando di schierare anche i diffidati Parolo-Immobile: un cartellino giallo li escluderebbe dall'andata del playoff, un rischio che il ct crede sia comunque calcolato in ottica ranking.



Accantonato il 3-4-3 visto con la Macedonia, in difesa si torna a quattro: fuori Barzagli, anche per il risentimento al flessore accusato venerdì, la coppia centrale sarà Bonucci-Chiellini. Ballottaggio Darmian-Zappacosta per l'esterno basso destro mentre Gagliardini farà coppia con Parolo in mezzo. Davanti si rivedranno Candreva ed Eder.



PROBABILI FORMAZIONI

Albania (4-5-1): Berisha; Hysaj, Mavraj, Ajeti, Agolli; Roshi, Lila, Basha, Memushaj, Grezda; Sadiku

Italia (4-2-4): Buffon; Darmian, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Parolo, Gagliardini; Candreva, Immobile, Eder, Insigne.