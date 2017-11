Russia 2018, a Solna l'andata del playoff Svezia-Italia

Primo appuntamento da non fallire. Questa sera alle 20:45 l'Italia scende in campo a Solna nell'andata del playoff Mondiale contro la Svezia. Gli azzurri sono chiamati a fugare tutte le paure e i dubbi indirizzando il discorso qualificazione già oggi per evitare spiacevoli sorprese nel match di ritorno in programma lunedì a San Siro. Dopo l'infortunio di Zaza, Ventura punta sulla coppia Immobile-Belotti e si affida al modulo del suo predecessore (Conte), ovvero il 3-5-2. Il grande sacrificato dovrebbe essere così Lorenzo Insigne: L'attaccante esterno del Napoli partirà dalla panchina. In difesa spazio alla BBC mentre sulla mediana spazio a Parolo, de Rossi e Verratti con Candreva e Darmian sulle fasce. La Svezia di Andersson si presenta con il classico 4-4-2: in campo dal 1' gli "italiani" Krafht, Granqvist ed Ekdal.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Svezia (4-4-2): Olsen; Krafht, Granqvist, Lindelof, Augustinsson; Larsson, Ekdal, Johansson, Forsberg; Berg, Toivonen.

Italia (3-5-2): Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, De Rossi, Verratti, Darmian; Immobile, Belotti.

PRECEDENTI E STATISTICHE

- Sono 23 i precedenti incontri tra Italia e Svezia in tutte le competizioni: 11 successi azzurri, sei pareggi e altrettante affermazioni scandinave.

- L’ultima sfida tra Italia e Svezia risale agli Europei 2016: gli Azzurri di Conte s’imposero per 1-0 grazie a un gol di Éder.

- La Svezia non batte l’Italia dal 1998 (1-0 in amichevole a Göteborg): quattro vittorie azzurre e un pareggio da allora.

- Italia e Svezia non si sono mai sfidate in gare di qualificazione alla Coppa del Mondo – due, invece, gli incroci nella fase finale dei Mondiali: vittoria scandinava nel 1950 e successo italiano nel 1970.

- Gli Azzurri disputano per la seconda volta uno spareggio per l’accesso alla fase finale dei Mondiali: nel 1997 superarono la Russia (1V, 1N) staccando il pass per Francia 1998.

- La squadra di Ventura non è mai riuscita a segnare più di un solo gol nelle quattro partite giocate dopo la pausa estiva: tre reti in quattro gare (vs Spagna, Israele, Macedonia e Albania).

- Gli Azzurri hanno vinto cinque delle ultime sei partite giocate fuori casa, perdendo l’altra contro la Spagna.

- Svezia imbattuta in casa nelle qualificazioni a Russia 2018: in particolare gli scandinavi hanno vinto tutte le ultime quattro, segnando 17 reti e subendone soltanto una (contro la Francia).

- Solo Belgio e Macedonia hanno fatto registrare una percentuale di tiri nello specchio superiore a quella della Svezia (54%) nelle qualificazioni europee ai Mondiali 2018. o 10 dei 27 gol dell’Italia nell’era Ventura sono stati firmati da uno tra Ciro Immobile (sei) e Andrea Belotti (quattro).

- Con una presenza, Daniele De Rossi supererebbe Andrea Pirlo (116 gare) diventando il quarto giocatore con più partite giocate con la Nazionale italiana.