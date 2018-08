Rummenigge: "Ronaldo? Non avrei mai speso 100 milioni per un 33enne"

Karl-Heinze Rummenigge esce dal coro e critica l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus: "Sono rimasto sorpreso dal fatto che Andrea Agnelli abbia deciso di intraprendere questa operazione anche se dal punto di vista dei bianconeri ha senso, il calcio terreno negli ultimi anni aveva perso terreno". L'ad del Bayern Monaco rimane della sua idea: "Ronaldo è un grande calciatore ma non investiremmo mai tutti quei soldi per un 33enne".



Rummenigge prima blinda Lewandowski ("non parte nemmeno per 100-150 milioni, i giocatori di qualità rimarranno") e poi critica le cifre vertigionose del calciomercato moderno: "Il Real Madrid non ha speso quasi nulla negli ultimi anni ha vinto tre Champions League di fila, questo dimostra che è la via giusta e anche noi faremo così. Sarebbe meraviglioso se, come ha detto Guardiola, tutti decidessero di non fare più parte di questa follia perché se i prezzi sono inflazionati la colpa è di Manchester City e Paris Saint Germain".