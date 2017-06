Rummenigge: "Polemiche sugli arbitri? Con Bayern e Juve va così..."

Rummenigge 'sta' con la Juventus. "Ho letto dei rigori contestati, capisco la rabbia del Napoli. Però fa tutto parte del calcio. Noi abbiamo segnato al 96’ contro l’Hertha Berlino e per una settimana si è parlato solo di quello. Con Bayern e Juve funziona così. Magari gli arbitri potrebbero essere aiutati con l’utilizzo della tecnologia. Era la stessa cosa anche quando giocavo nell’Inter. Per un episodio della Juve si facevano 1000 moviole, per i nostri 999" dichiara il ceo del Bayern Monaco in un'intervista a Tuttosport.



Il dirigente tedesco parla degli affari di mercato con i bianconeri: "Coman al rientro dall’Europeo ha avuto qualche difficoltà. Ma ultimamente è tornato sui suoi livelli. Con molta probabilità lo riscatteremo. Benatia non si discute, purtroppo è stato penalizzato da qualche problema fisico. In ogni caso penso che resterà a Torino. Con la Juve abbiamo un accordo abbastanza chiaro".



E sempre a proposito di Juve, Rummenigge traccia un parallelo: "Noi abbiamo vinto quattro campionati di fila, loro addirittura cinque. Entrambi siamo ben messi per allungare la striscia e in Europa abbiamo raggiunto livelli top. Quando Andrea Agnelli, artefice della rinascita juventina post Calciopoli, è diventato presidente si è ispirato molto alla Germania, al modello Bayern e al nostro modo di interpretare il business. Noi non siamo come le inglesi e le spagnole. E soprattutto dobbiamo gestire le società in modo indipendente, senza sceicchi o oligarchi che paghino i conti. Andrea apprezza la nostra indipendenza. Abbiamo un bel rapporto".