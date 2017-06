Rubin Kazan, che lavoraccio fare il traduttore di Javi Gracia

Javi Gracia continua la sua avventura sulla panchina del Rubin Kazan e cerca sempre di ottenere il massimo dai suoi giocatori, ma l'ex tecnico del Malaga deve fronteggiare un handicap non da poco: non parla una parola di russo. Per questo motivo l'allenatore spagnolo, noto per essere un tipo piuttosto passionale, durante gli allenamenti si affida in tutto e per tutto a un traduttore, che deve veramente sudare le proverbiali sette camicie...