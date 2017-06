Rosenborg, Mannequin Challenge per festeggiare il double

Il Rosenborg entra di diritto nella storia del calcio norvegese vincendo 4-0 la finale di Coppa di Norvegia e diventando così l'unica squadra di sempre a centrare il double Coppa-campionato per due anni seguito. Più che per la portata dell'impresa compiuta dalla squadra di Kåre Ingebrigtsen, però, la vittoria ha fatto notizia per il modo in cui i giocatori hanno scelto di festeggiarla. Al momento di alzare la coppa al cielo, il capitano e tutti i suoi compagni si sono immobilizzati, inaugurando così una versione più veloce e dinamica del Mannequin Challenge, vera e propria mania del momento che sta spopolando nel mondo dello sport e non solo.

