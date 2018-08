Ronaldo ricoverato d'urgenza a Ibiza: polmonite

Ronaldo non ricorderà con piacere per il resto della propria vita le vacanze estive del 2018: il Fenomeno è stato ricoverato d'urgenza a Ibiza dove gli hanno riscontrato una polmonite. L'ex attaccante di Inter e Milan è stato trasportato all'ospedale Can Misses dove, dopo i primi controlli, hanno effettuato la diagnosi. A quel punto il brasiliano ha chiesto e ottenuto di essere trasferito alla clinica Nuestra Señora del Rosario, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Per fortuna, stando a quanto riportato dal Diario de Ibiza, il giocatore piano piano migliora.



Ronaldo, secondo quanto si legge sul portale, era in vacanze alle Baleari da qualche giorno ed è stato visto in compagni di amici in barca. Il Fenomeno è solito trascorrere le sue vacanze a Ibiza, dove possiede una casa nella zona di Es Jondal: la speranza è che possa rimettersi presto in forma per tornare a rilassarsi al mare.