Ronaldo: "Non gioco per i soldi. E ho già un contratto enorme al Real..."

I soldi, la fama, le sue verità: Cristiano Ronaldo ha concesso un'intervista a tutto tondo a una tv egiziana durante la sosta natalizia. Ecco i principali temi toccati dal Pallone d'oro.



"Per me i soldi non sono importanti: li vedo solo come qualcosa per essere tranquillo a fine carriera. Le critiche? La gente che non mi conosce racconta bugie ma non è un problema. Il 99% delle notte mi addormento felice e dormo bene, dormo sempre bene. A volte c'è chi dice a mio figlio che c'è un altro calciatore più forte di me, ma lui è sveglio come il papà e sa cavarsela. Io gli dico sempre di essere educato. Mi piacerebbe se diventasse un calciatore, ma so che non è facile: non gli metterò pressione, spingerò solo un pochino, ma non voglio che diventi portiere, meglio attaccante".



"Non seguo nessuno, non imito nessuno, non mi piace, ognuno deve avere il proprio stile. Devi impegnarti al 100%, non è importante quanto ti alleni ma come lo fai. E in ciascun allenamento e in ogni partita devi provare a fare sempre meglio di prima. Negli ultimi 7-8 anni mi sono mantenuto allo stesso livello e lavorerò duro per continuare così. Futuro? Ho firmato due contratti enormi (Nike e Real, n.d.r.) e sono contento così".