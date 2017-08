Ronaldo: "Mai avuto problemi in Inghilterra, potrei tornarci"

Dopo l'addio di Neymar al Barcellona, ora Cristiano Ronaldo spaventa il Real Madrid. Il fuoriclasse portoghese è alle prese con i problemi con il Fisco e, secondo quanto riporta 'Cadena Ser', durante il processo per una presunta evasione da 14,7 milioni di euro, avrebbe rivelato al giudice: "Voglio tornare in Inghilterra".

“In Inghilterra non ho avuto mai problemi del genere, per questo mi piacerebbe tornare - avrebbe detto CR7 al giudice, Monica Gomez Ferrer, durante il proprio interrogatorio - Ho sempre pagato le tasse in Inghilterra come in Spagna e sempre lo farò. Io non ho nascosto proprio nulla e sarebbe ridicolo da parte mia. Sono come un libro aperto. Cercate su Google e saprete tutto su Ronaldo. Per esempio, sulla la rivista Forbes c’è tutto su quanto guadagno. Sono onesto e ho sempre pagato, mi fido dei miei consiglieri, che sono i migliori, li pago bene per curare i miei affari e lascio tutto a loro”.

Secondo la Procura Ronaldo, che ha militato nel Manchester United dal 2003 al 2009 e non ha mai nascosto di voler tornare, avrebbe nascosto al Fisco spagnolo, fra il 2011 e il 2014, introiti pubblicitari per 150 milioni di euro attraverso aziende fittizie nel paradiso fiscale delle Isole Vergini Britanniche. Se sarà formalmente incriminato e sottoposto a processo, Ronaldo rischia una condanna fra 21 mesi e 7 anni di carcere.