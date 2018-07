Ronaldo il Fenomeno: "Cristiano alla fine resterà al Real Madrid"

"Credo che alla fine Cristiano Ronaldo resterà al Real Madrid". Parola dell'altro Ronaldo, il Fenomeno, uno a cui la Juve, senza troppi giri di parole, non sta troppo simpatica. La sua previsione non sarà fondata esattamente sul nulla, ma per non spegnere sul nascere il sogno dei tifosi bianconeri, va precisato che il brasiliano ha solo espresso un parere: "Non ho parlato con lui - ha spiegato a Mundo Deportivo -. Non so se andrà alla Juve".



In Russia come membro delle Fifa Legends, l'ex attaccante di Inter e Milan è intervenuto sul possibile affare del secolo: "Cristiano non avrebbe problemi a giocare in Serie A. Di sicuro avrebbe meno spazi che nella Liga o in Premier. Ma la sua qualità gli farebbe superare senza problemi queste avversità. Cristiano sarà Cristiano a prescindere da dove giochi. Può giocare dove vuole, in qualsiasi club, farebbe sempre bene".