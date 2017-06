Ronaldo, Football Leaks rivela: "Scandalo sessuale nel 2009"

Football Leaks mette di nuovo nei guai Cristiano Ronaldo. Dopo lo scandalo relativo a una presunta frode fiscale scoppiato a dicembre dello scorso anno, la piattaforma ha messo a disposizione del settimanale tedesco Der Spiegel alcuni documenti che proverebbero un accordo extragiudiziale tra il giocatore e una donna che avrebbe stuprato. L'episodio, stando a quanto rivelato in Italia da L'Espresso (che con Der Spiegel fa parte del network EIC sulle inchieste internazionali), risale al 13 giugno 2009: quella mattina, in un hotel di Las Vegas, la donna di cui il periodico tedesco conosce l'identità ma ha preferito tenere nascosta, avrebbe subito violenze sessuali da Ronaldo che l'avrebbe poi pagata 375 mila dollari per mantenerne il silenzio.



I documenti in possesso di Football Leaks sono relativi proprio all'accordo, chiamato "Settlement Memorialization", tra il giocatore e la presunta vittima e firmato il 12 gennaio 2010 nello stato del Nevada da Carlos Osorio de Castro, l'avvocato portoghese del fuoriclasse del Real Madrid. Nel documento in questione Ronaldo sarebbe identificato con l'abbreviazione di “Mr. D”, mentre la donna con "Ms. C": la presunta vittima, all'epoca dei fatti 25enne, avrebbe acconsentito alla "cancellazione e distruzione di tutto il materiale, elettronico o cartaceo, generato o ricevuto in relazione all'evento", tra cui anche una lettera di 6 pagine, dove la donna raccontava l'episodio e spiegava di aver anche sporto denuncia alla polizia. Ronaldo, interpellato da Der Spiegel, ha fatto sapere tramite il suo legale attuale che "le accuse devono essere respinte con la massima forza in quanto sbagliate", mentre l'avvocato che all'epoca lo rappresentò ha scelto di non commentare la vicenda.



In serata, poi, è arrivato anche un comunicato della Gestifute, la società che rappresenta il giocatore: "È stata pubblicata una storia risalente al 2009 e riguardante un presunto stupro commesso da Ronaldo. Si tratta di un pezzo di narrativa giornalistica. Ronaldo si difenderà con tutte le risorse a sua disposizione. L'accusa di stupro è vergognosa e disgustosa, non può rimanere impunita".