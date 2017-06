Ronaldo e la capigliatura del 2002: svelato il mistero

C'è un mistero ancora non svelato nella carriera di Ronaldo: come mai, a un certo punto del Mondiale 2002, si tagliò i capelli in modo bizzarro, al limite del presntabile? Una specie di mezzaluna sulla fronte con il resto della testa rasata, una pettinatura che portò bene al Brasile che poi vinse il Mondiale coreano ma che in pochi hanno saputo spiegarsi.



E' stato lo stesso ex Fenomeno a spiegare il motivo: "In quel periodo ero al 60% della condizione, avevo dolore all'inguine e tutti parlavano solo di questo e del mio infortunio - le parole ad Espn Brasile -. Così decisi di tagliarmi i capelli in un modo diverso dal solito. Infatti il giorno dopo, all’allenamento, tutti smisero di parlare dell’infortunio concentrandosi solo sul mio taglio e fu così sino alla fine del torneo". Missione compiuta.