Ronaldo è guarito: lascia l'ospedale a Ibiza

Ronaldo è fuori dall'ospedale. Il Fenomeno, ricoverato da venerdì per una polmonite, ha lasciato la clinica Nuestra Señora del Rosario di Ibiza intorno alle 10.30 del mattino passando per un'uscita secondaria per dribblare i giornalisti.



Il brasiliano non ricorderà con piacere queste vacanze estive: l'ex attaccante di Inter e Milan è stato trasportato venerdì scorso all'ospedale Can Misses dove, dopo i primi controlli, gli hanno riscontrato una polmonite, da lì si è trasferito alla clinica. Poi domenica, quando la notizia ha fatto il giro del mondo, è stato lui stesso a rassicurare i suoi fan sui social.



Ronaldo era in vacanze alle Baleari da qualche giorno ed è stato visto in compagni di amici in barca. Il Fenomeno è solito trascorrere le sue vacanze a Ibiza, dove possiede una casa nella zona di Es Jondal: ora che è uscito dall'ospedale, la speranza è che possa rimettersi presto in forma per tornare a rilassarsi al mare.