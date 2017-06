Ronaldo: "Capello poco sveglio, Sacchi una noia, ma la moglie di Figo..."

L'ex fenomeno Ronaldo è stato protagonista, insieme all’ex compagno Roberto Carlos, di una simpatica intervista a Radio Onda Cero, in cui il brasiliano ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera senza risparmiare qualche stoccata. La prima è per Fabio Capello, suo tecnico ai tempi del Real Madrid, che Ronaldo ha definito "Non molto sveglio" per poi aggiungere anche "Non lo scelgo tra i miei migliori allenatori". I ricordi dei tempi passati nella capitale spagnola riportano alla memoria anche il rapporto del brasiliano con Arrigo Sacchi, con cui Ronaldo non andava certo molto d'accordo: "Sono arrivato in ritardo due volte nella stessa settimana al Real Madrid. La prima volta, Sacchi mi ha fatto una ramanzina di ben 15 minuti e mi ha multato. La seconda volta, prima ancora che cominciasse a parlare, gli ho detto: 'o la ramanzina o la multa'" ha raccontato l'ex Inter.

Divertente anche il retroscena legato alla sua vita notturna ai tempi del Real: "Florentino Perez mi disse di stare più a casa e di non uscire così tanto. Prese ad esempio Figo, ma io gli risposi che con la moglie che aveva Figo pure io sarei rimasto molto più tempo a casa" ha scherzato il brasiliano, che poi è tornato anche sul malore che lo ha colpito nel 1998 alla vigilia della finale dei Mondiali contro la Francia. "Roberto Carlos mi ha salvato la vita - ha ammesso Ronnie -. Era mezzanotte passata, eravamo in stanza e mi sono sdraiato per prendere sonno. Ad un certo punto ho avuto delle convulsioni violente e ho perso conoscenza per una trentina di secondi. Tremavo. E lui, all'inizio, pensava stessi scherzando".

Infine qualche battuta sui tanti, troppi, problemi fisici che ne hanno condizionato una carriera comunque strepitosa: "Nei primi 10 anni di carriera mi sono allenato molto male, nel senso che hanno sbagliato metodo di allenamento con me - ha detto Ronaldo - Molte volte dovevo correre come Roberto Carlos e Cafu e non potevo. Ho avuto tanti infortuni per colpa degli allenamenti collettivi. I miei sono stati stop pesantissimi: con il primo sono stato fermo un anno e quattro mesi, con il secondo un anno e due mesi. Ma sono stati due infortuni durissimi, non c’erano precedenti di giocatori di calcio con una lesione di quel tipo. Non si sapeva come curarli, non si conosceva la tecnica di fisioterapia. Ma io volevo tornare, il calcio era la mia vita. Non volevo lasciare il calcio per una lesione, ho sempre cercato di superarla".